GR: Ferrovia retica, aumento passeggeri nel 2018

Per le Ferrovie retiche è stato un 2018 positivo.

Nel 2018, le Ferrovie retiche (RhB) hanno trasportato fino alla fine di novembre circa 12 milioni di passeggeri, in aumento del 3,3% rispetto all'anno precedente.

La progressione più marcata (+12,4%) è stata registrata sulla linea tra Coira e Arosa, grazie all'apertura del parco degli orsi nella località grigionese. I risultati positivi sono anche stati dettati dal bel tempo estivo che ha portato alle alte quote numerosi escursionisti. Crescita più contenuta invece per quanto riguarda il trasporto merci (+0,5%), indicano oggi i vertici della RhB a Coira.

Il sole e il cielo azzurro hanno però provocato una battuta d'arresto per quanto riguarda il numero di veicoli trasportati (-3,2%), poiché numerosi viaggiatori hanno deciso di percorrere il Passo del Flüela invece di optare per il tunnel della Vereina.

L'anno in esame è stato segnato, in particolare, da importanti lavori per il traforo della nuova galleria ferroviaria dell'Albula, tra la valle dell'Albula e l'Engadina, lungo 5'860 metri. Inoltre, il 2018 ha rappresentato il decimo anniversario dall'inserimento delle linee dell'Albula e del Bernina nella lista dei Patrimoni mondiali dell'UNESCO.

