Il presidente del Parlamento grigionese Alessandro Della Vedova (PPD) chiede trasparenza nel finanziamento dei partiti. Nel discorso di apertura auspica maggiore attenzione durante la prossima legislatura a Berna.

Le elezioni parlamentari del fine settimana sono state importanti per la democrazia nel Paese, ha detto oggi a Coira davanti ai 120 membri del parlamento cantonale. Nella legislazione, oltre all'influenza dei partiti, anche il lobbismo potrebbe essere considerato un mezzo per tenere conto di tutti gli interessi.

Secondo Della Vedova, anche se le lobby non devono essere demonizzate, sarebbe ingenuo non tener conto di come influenzano i singoli parlamentari per ottenere il loro favore. Inoltre, la Svizzera è uno dei Paesi in cui l'influenza dei gruppi di interesse sulla politica è la meno regolamentata e controllata.

