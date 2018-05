Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 16.56 07 maggio 2018 - 16:56

Una frana di dimensioni ancora da appurare si è staccata oggi pomeriggio dalle pendici del Montalin, montagna di 2266 metri sopra Coira. La polizia grigionese sta cercando di chiarire se ci siano vittime o danni.

Diverse persone hanno chiamato la polizia cantonale, ha detto all'ats il portavoce Martin Walser, confermando informazioni di "20 Minuten" online. Il giornale pubblica alcune foto di "lettori-reporter", prese dal fondovalle, in cui si vede una nube di polvere alzarsi nella Scaläratobel, impervia valletta laterale sotto la montagna, da cui scende un corso d'acqua che si immette nel Reno tra Coira e Trimmis. "Per ora non ne sappiamo di più", si è limitato ad aggiungere il portavoce.

