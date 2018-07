Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 7.32 31 luglio 2018 - 07:32

La strada del passo dell'Albula nel cantone Grigioni è interrotta fra Hospiz e Preda a causa di una frana causata da un forte temporale. Non si segnalano feriti.

Verso le 18.30 un centinaio di metri cubi di terra e roccia sono franati sulla strada nei pressi di Cruschetta, , ha precisato Gion Dosch, responsabile della manutenzione stradale nei Grigioni.

All'origine vi sarebbe un forte temporale locale, ha aggiunto Dosch. I lavori di sgombero dovrebbero iniziare in mattinata, se la situazione sul fronte della sicurezza lo consente. In base alla prime indicazioni le infrastrutture stradali non sarebbero state danneggiate.

