Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente della circolazione avvenuto la notte scorsa nel comune di Domat/Ems (GR).

Intorno alle 00.45 un Suv che stava procedendo in salita su una strada di montagna e al cui volate si trovata un 21enne si è scontrato frontalmente con una berlina che scendeva in senso inverso, guidata da un 20enne, riferisce la polizia cantonale in un comunicato odierno.

Stando ai primi elementi dell'inchiesta i due conducenti si sono accorti troppo tardi dell'arrivo dell'altro veicolo e non sono riusciti ad evitare l'urto, che ha visto coinvolto anche un 16enne che si trovava sulla prima auto. Tutti e tre i giovani sono stati medicati sul posto dai sanitari arrivati in ambulanza. Il sinistro è avvenuto in località Schafweide.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram