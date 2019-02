Quattro persone sono rimaste ferite - in parte in modo grave - in un incidente della circolazione avvenuto la notte scorsa sulla strada cantonale che porta a Samnaun, nei Grigioni.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale retica, intorno alle 23.00 un 25enne che stava risalendo la valle ha perso il controllo della sua utilitaria: nell'affrontare una curva nei pressi della località di Plan è finito sulla corsia di contromano, andando a urtare frontalmente un veicolo - un van - che procedeva correttamente.

Tutti e tre gli occupanti della vettura più piccola hanno subito lesioni da medie a gravi: per liberarli dai rottami si è reso necessario l'intervento dei pompieri. La conducente del pulmino se l'è invece cavata con ferite leggere. Tre feriti sono stati ricoverati in ambulanza all'ospedale di Scuol, mentre per il quarto si è dovuta intervenire la Rega, che ha fatto rotta verso il nosocomio cantonale di Coira.

