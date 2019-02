Ci sono voluti ben 23 vigili del fuoco per liberare una donna rimasta intrappolata nel suo camper in seguito a un incidente verificatosi stamattina sulla semiautostrada A13 nel tunnel della Viamala, in territorio di Lohn (GR). La 68enne ha riportato solo lievi ferite.

L'incidente è avvenuto appena dopo le 11.30, comunica la polizia cantonale retica in una nota. Mentre guidava da Thusis in direzione di San Bernardino, un italiano di 55 anni, per motivi ancora da chiarire, è finito con il suo furgone sulla corsia di contromano e si è scontrato frontalmente con un camper.

La 68enne svizzera alla guida di quest'ultimo è rimasta intrappolata nel veicolo ed è stata liberata dai pompieri di Thusis e Andeer. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto la vittima è stata portata all'ospedale di Thusis con ferite lievi. Il conducente del furgone e un 75enne a bordo del camper non hanno riportato lesioni.

Durante le operazioni di salvataggio e di rimozione dei due veicoli, entrambi completamente distrutti, il tunnel della Viamala è rimasto chiuso per circa tre ore e il traffico è stato deviato sulla strada cantonale H13.

