Il Canton Grigioni lancia un segnale forte contro la violenza domestica. Dal 25 novembre al 10 dicembre varie organizzazioni richiameranno l'attenzione su questa forma di violazione dei diritti umani tramite eventi e iniziative comuni.

Le Giornate d'azione di quest'anno, indica un nota governativa, si concentreranno sulla violenza sugli anziani, un tema che spesso rimane tabù. Molte vittime rimangono infatti in silenzio per lealtà verso la famiglia, per vergogna o per paura.

I maltrattamenti sugli anziani assumono molte forme: aggressioni verbali e violenza psichica, trascuratezza, ma anche isolamento sociale, maltrattamenti fisici e abusi finanziari. Le persone più a rischio sono gli anziani che necessitano di cure e d'assistenza.

L'inizio delle Giornate d'azione, fissato per il 25 novembre, corrisponde con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, durante le quale diversi edifici in tutto il Cantone verranno illuminati in arancione per dare visibilità simbolica a questa forma di violenza.

