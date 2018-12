GR: giovani lupi trovati a Trin non fanno parte del branco Calanda

I tre giovani lupi trovati morti in ottobre nei pressi dell'alpe di Trin, nei Grigioni, non fanno parte del branco del massiccio del Calanda (GR/SG). Le analisi genetiche confermano quindi la presenza di un secondo branco di predatori nel Cantone.

Già in ottobre si ipotizzava l'esistenza di un secondo branco nella regione, ma non esistevano prove certe. Ora, dalle analisi di laboratorio è emerso che i tre giovani lupi precipitati nei pressi dell'alpe Trin non sono discendenti dei due genitori M30/F07 del branco del Calanda, indica oggi in una nota l'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni.

Al momento non è noto se in questo branco ci siano altri animali e dove si trovino i genitori, precisa l'ufficio. Perché i tre giovani lupi siano tutti caduti praticamente nello stesso punto rimane un mistero. Una delle ipotesi è che siano stati spaventati dai cani pastore presenti in quella zona. Nei pressi dell'Alpe c'è una parete rocciosa ripida e un giovane animale inesperto e in preda al panico potrebbe precipitare mentre tenta di arrampicarsi.

Oltre alle numerose escoriazioni e alle fratture provocate dalla caduta, le analisi effettuate per individuare le cause della morte finora non hanno fornito ulteriori risultati. Non sono ancora disponibili gli esiti dell'esame relativo al cimurro, spiega ancora l'ufficio cantonale, il quale sottolinea che per il prossimo futuro è lecito attendersi che nei Grigioni vi siano ulteriori branchi di lupi.

