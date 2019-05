Il Governo grigionese ha concesso un contributo di circa 12 milioni di franchi per la sistemazione di oltre 72 chilometri di strade forestali e piste da esbosco in diversi comuni del cantone.

Il progetto, sotto la direzione dell'Ufficio foreste e pericoli naturali, punta a "migliorare l'allacciamento di circa 7700 ettari di bosco di protezione e di circa 3400 ettari di altro bosco", si legge nel comunicato odierno dell'esecutivo retico.

Esso prevede inoltre "la realizzazione di un bacino per acqua di spegnimento a Coira (GR) e l'acquisto di materiale di spegnimento per i 12 centri d'intervento regionali dei pompieri in caso di incendio boschivo".

Da 11 anni, ricorda il Governo nella nota, il Cantone elabora ogni anno piani di questo tipo per via dell'elevata necessità di procedere alla sistemazione di strade forestali. I progetti elaborati tra il 2008 e il 2017 sono conclusi con successo, quello per il 2018 è stato attuato in ampia parte.

Neuer Inhalt Horizontal Line