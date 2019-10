Il cinquantunenne Fulvio A. Bottoni di Zizers è stato rinominato per via delle competenze approfondite nel settore bancario e nella gestione dei rischi.

Il Governo grigionese ha confermato Martin Gredig e Fulvio A. Bottoni quali membri del Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2024.

Entrambi fanno parte dell'organo dal 2016. Martin Gredig ha 54 anni e abita a Tamins, è stato rinominato per la sua pluriennale e comprovata esperienza quale esperto di finanza in diversi settori, indica l'esecutivo in una nota.

Il cinquantunenne Fulvio A. Bottoni di Zizers è stato riconfermato per le sue competenze approfondite nel settore bancario e nella gestione dei rischi acquisite nel quadro delle attività svolte finora nel settore privato o in veste di professore di finanze e controlling.

