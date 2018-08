Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 agosto 2018 8.03 05 agosto 2018 - 08:03

Un centauro 64enne ha riportate ferite giudicate medio-gravi in seguito a un incidente ieri pomeriggio nei pressi di Sfazù, a una decina di chilometri da Poschiavo (GR), in direzione del Passo del Bernina.

L'uomo stava circolando sull'H29 attorno alle 14.45, quando ha perso il controllo della moto in una curva a sinistra, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. Il 64enne è poi stato sbalzato oltre il bordo della strada per una ventina di metri, finendo in una ripida scarpata cosparsa di alberi e cespugli.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso da terzi fino all'arrivo dell'ambulanza e di un elicottero della Rega, che ha poi recuperato l'uomo con l'ausilio dell'argano di bordo. Il 64enne è stato elitrasportato all'ospedale di Coira.

La polizia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.

