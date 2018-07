Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2018 11.35 21 luglio 2018 - 11:35

Sono cinque le persone rimaste ferite nel grave incidente della circolazione verificatosi ieri pomeriggio sulla A13, pochi chilometri a nord della galleria del San Bernardino.

Nel sinistro, avvenuto nel tunnel Cassanawald, tra Hinterrhein e Nufenen, sono stati coinvolti tre veicoli, informa oggi in una nota la polizia grigionese.

Lo scontro è stato provocato alle 15.40 da un 35enne svizzero che procedeva in direzione nord. All'interno della galleria, l'uomo ha perso il controllo della propria auto, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con due veicoli, guidati da una 51enne svizzera e da una 63enne tedesca.

Una delle due donne e la passeggera della vettura che ha causato l'incidente hanno riportato lesioni giudicate gravi. Entrambe sono state trasportate con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira.

Un'altra persona con ferite di media entità è invece stata condotta in ambulanza presso l'ospedale di Thusis, mentre per altre due, ferite leggermente, non si è reso necessario il ricovero.

L'A13 è restata chiusa fino alle 19 circa. I ritardi al traffico stradale sono tuttavia proseguiti anche nelle ore serali, precisa il comunicato. Pubblico ministero e polizia cantonale sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica della collisione multipla.

Neuer Inhalt Horizontal Line