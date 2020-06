Un 55enne è rimasto gravemente ferito ieri a Klosters, in Prettigovia (GR), in un incidente avvenuto durante un atterraggio in parapendio. L'uomo è precipitato da un'altezza di cinque/dieci metri.

Passanti che hanno assistito alla scena hanno soccorso il ferito in attesa dei soccorritori, si legge in un comunicato odierno della polizia retica. Il parapendista è stato elitrasportato all'ospedale Coira.

