Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 18.16 23 marzo 2018 - 18:16

Settantatré militari della scuola reclute di fanteria 12 di Coira sono stati isolati nei loro accantonamenti a seguito di disturbi gastrointestinali manifestatisi la scorsa notte.

Le cause non sono ancora chiare, scrive il Dipartimento federale della difesa (DDPS) in una nota diramata oggi. In alcuni casi i disturbi sono stati accompagnati da vomito e diarrea. Il medico di truppa presuppone una malattia gastrointestinale di origine infettiva. Dai primi test risulta che si può escludere il Norovirus quale possibile causa, precisa il DDPS.

La scuola reclute di fanteria 12 a Coira è iniziata dieci settimane fa. Complessivamente 657 militari vi stanno svolgendo l'istruzione, che si concluderà il 18 maggio 2018.

