La galleria del Gotschna, inaugurata appena quattordici anni fa a Klosters (GR), ha già bisogno di una ristrutturazione che costerà diversi milioni di franchi. La roccia infatti contiene anidrite e si gonfia quando viene a contatto con l'acqua.

Il tunnel, lungo 4,2 chilometri, fu inaugurato nel dicembre del 2005 alla presenza del principe Carlo d'Inghilterra e dell'allora ministro dei trasporti elvetico Moritz Leuenberger. Oltre al tunnel l'altra opera principale della circonvallazione, costata complessivamente 355 milioni di franchi e i cui lavori sono durati dieci anni, è il ponte del Sunniberg.

Di regola i tunnel necessitano di una ristrutturazione solo dopo 25-30 anni dall'apertura, come ha dichiarato l'Ufficio federale delle strade (Ustra) all'agenzia Keystone-ATS. In questo caso però le indagini geologiche hanno mostrato che le formazioni rocciose contengono anidrite, un minerale che quando entra in contatto con l'acqua provoca una reazione chimica che produce gesso, portando ad un aumento del volume e dando origine così a una forte pressione. Questo fenomeno può provocare danni non solo alla strada ma anche alle pareti del tunnel.

Secondo l'Ustra una zona di assorbimento d'urto dovrebbe porre rimedio al problema della pressione e della deformazione. I lavori di ristrutturazione, che si svolgeranno in più fasi, dureranno fino a metà giugno del prossimo anno. Il costo dell'intervento è stimato in 25 milioni di franchi. Anche se molto raro, il problema della galleria del Gotschna non è nuovo né unico: un danno simile, riferiscono dall'Ustra, si è già verificato nel tunnel del Belchen, sulla A2 tra Eptingen (BL) e Hägendorf (SO).

Neuer Inhalt Horizontal Line