La polizia cantonale dei Grigioni ha potuto fare luce su alcuni atti di vandalismo compiuti a metà marzo a Klosters. I sospettati, tre minorenni e due diciottenni, hanno confessato.

Bombolette di vernice spray alla mano, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo i cinque graffitari hanno imbrattato edifici pubblici e privati, veicoli e sottopassaggi ferroviari. I danni materiali provocati ammontano a diverse migliaia di franchi, si legge in una nota odierna della polizia retica.

Grazie alle informazioni ricevute dalla popolazione le autorità hanno potuto identificare i responsabili, i quali verranno denunciati per danni alla proprietà e in parte anche per violazioni della legge sugli stupefacenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line