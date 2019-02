Il Fashion Outlet di Landquart (GR) consolida la sua posizione nel settore del mercato al dettaglio svizzero e rafforza la sua vocazione turistica in patria e all'estero.

Con un corposo aumento delle vendite e del numero di visitatori l'outlet si lascia alle spalle un anno di successo, comunica in una nota odierna l'ufficio stampa del centro commerciale.

"Mentre nel 2018 in Svizzera il volume d'affari del settore non alimentare è diminuito dell'1,3%, il Fashion Outlet Landquart ha registrato un significativo incremento delle vendite (+10%)", si legge nel comunicato stampa. Anche il numero di visitatori ha subito un corposo incremento del 6%.

"Le cifre positive e le nuove aperture di negozi nel corso dell'ultimo anno testimoniano che siamo stati in grado di affermarci saldamente come partner di successo e destinazione attraente per lo shopping. Siamo convinti di poter proseguire questo trend di crescita anche nel 2019", ha dichiarato Mathias Bommer, direttore del centro commerciale.

