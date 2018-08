Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 16.20 03 agosto 2018 - 16:20

La consigliera federale Doris Leuthard ha inaugurato oggi il centro di protezione degli orsi di Arosa (GR), chiamato Bärenland. La nuova area è grande più di quattro campi da calcio.

Nel suo discorso, la ministra dell'ambiente ha sottolineato come l'orso si imponga quale simbolo di forza naturale, affascini come onnivoro e polarizzi con l'essere predatore. Leuthard ha ricordato anche quanto in passato i plantigradi fossero diffusi nei Grigioni.

La consigliera federale si è detta convinta che il Bärenland - così come già successo per il Parco degli orsi a Berna - aiuterà a sensibilizzare le persone, avvicinandole alla comprensione di questo animale. In tal senso, è necessario avere una visione realistica: non parliamo né di una bestia pronta al massacro né di un morbido pupazzo.

L'inaugurazione segue una fase preparatoria di otto anni. Il primo abitante si chiama Napa e arriva direttamente da un circo serbo. Si tratta di un maschio di 12 anni alto 2,40 metri e dal peso di 350 kg. In totale il parco ospiterà cinque orsi.

