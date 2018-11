Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2018 15.31 12 novembre 2018 - 15:31

Si chiama "Teillohnplus" ed è il nuovo modello per l'integrazione professionale dei rifugiati testato con successo nel cantone dei Grigioni.

Una valutazione della Scuola universitaria professionale in scienze e arti applicate di Lucerna ha rilevato che oltre l'80% dei partecipanti ha trovato poi un impiego fisso o iniziato una formazione professionale. L'integrazione nel mondo del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse temporaneamente, si legge in una nota della scuola lucernese, rappresenta da sempre una grande sfida per la Svizzera: anche dopo cinque anni, queste persone hanno una probabilità tre volte inferiore rispetto alla popolazione autoctona di trovare lavoro. Questo è il motivo per cui la Confederazione e i Cantoni hanno concordato un programma comune di integrazione.

Un ruolo da pioniere nell'adozione di Teillohnplus è stato svolto dal Cantone dei Grigioni, dove il progetto è in marcia dal 2015. Come funziona? I partecipanti lavorano in un'azienda per un anno e mezzo ricevendo solo una parte dello stipendio, che viene completata con l'assistenza sociale. Il salario aumenta gradualmente da 500 a 2500 franchi. I partecipanti hanno modo di acquisire esperienza e i datori di lavoro si impegnano affinché questi si qualifichino professionalmente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano