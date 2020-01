Un uomo è caduto ieri sera da un ponte sull'A13 vicino a Coira ed è stato investito da un'auto in transito. È morto sul posto per le ferite riportate, comunica oggi la polizia cantonale grigionese.

La polizia riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni a partire dalle 19.00 di ieri riguardo la presenza dell'uomo al di là del parapetto del ponte.

Questi è caduto sulla carreggiata ed è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, prima dell'arrivo sul posto di diverse pattuglie della polizia cantonale grigionese, della polizia comunale di Coira e dei pompieri di Coira.

Polizia cantonale grigionese e Procura pubblica dei Grigioni hanno aperto un'indagine per chiarire l'accaduto. L'identificazione dell'uomo, precisa la nota, è ancora in sospeso. La corsia nord dell'autostrada A13 è stata chiusa per circa quattro ore.

La polizia ha diramato un avviso di ricerca di testimoni con l'invito a rivolgersi al Centro della polizia stradale di Coira telefonando allo 081 257 72 50.

