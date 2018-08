Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 17.34 22 agosto 2018 - 17:34

È un lupo l'autore dell'aggressione e uccisione di 18 pecore avvenuta a metà luglio nell'Oberland grigionese. L'attacco del predatore è avvenuto in Val Plattas (GR), nel comune di Medel/Lucmagn, nelle vicinanze del Passo del Lucomagno.

L'analisi del DNA ha confermato che è stato un lupo l'autore del misfatto, come ha dichiarato oggi a Keystone-ATS l'ispettore di caccia del Cantone dei Grigioni Adrian Arquint, il quale ritiene probabile che il gregge sia stato attaccato da un solo predatore. Il lupo in questione non è ancora stato identificato.

Le pecore sbranate appartenevano ad un grande gregge di diverse centinaia di animali, sorvegliato, durante il giorno, da una persona con un cane pastore. Di notte tuttavia, per ragioni topografiche, il gregge non poteva essere portato in un'area protetta. Dopo l'attacco gli animali sono stati spostati in Val Sumvitg, dove possono pernottare dentro un recinto.

