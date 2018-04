Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 aprile 2018 - 16:37

Quello che sarà il primo inquilino del nuovo parco degli orsi di Arosa è ora noto: si tratta dell'"ultimo orso di circo della Serbia", scrivono in comunicati odierni Arosa Turismo e l'organizzazione animalista "Vier Pfoten" (Quattro zampe).

E sarà un insolito "cappuccino", frutto di una rara unione tra un orso bruno europeo e un orso bianco polare.

Fino al suo "salvataggio" nell'autunno 2016 il plantigrado era stato prigioniero, verosimilmente per anni, in una angusta gabbia metallica arrugginita e sporca, senza protezione da sole e pioggia, così detenuto dall'ormai chiuso circo serbo Corona nella città di Srobran.

A luglio l'animale dovrebbe essere insediato nel "Bärenland Arosa", un nuovo grande parco sulle pendici orientali del Weisshorn, sopra la località grigionese, poco distante dalla fermata intermedia della funivia.

L'orso maschio di 11 anni, pesante attualmente 350 chili, è un insolito incrocio tra un orso bruno europeo e un orso bianco. "In natura orsi bruni e bianchi si accoppiano raramente, perché vivono in aree del tutto diverse, ma in cattività ciò è possibile, come per gli accoppiamenti tra leoni e tigri", ha spiegato alla SonntagsZeitung Kristijan Ovari, biologo dello zoo serbo di Palic, dove l'orso vive attualmente e dove è stato chiamato Silva. Nei Grigioni riceverà un nuovo nome ufficiale.

