I due orsi Amelia e Meimo, trasferiti dall'Albania nel parco di Arosa (GR) all'inizio di febbraio, si sono ambientati bene e vivono insieme a Napa da fine luglio. Dopo Meimo è toccato oggi ad Amelia sottoporsi alla visita del dentista e all'operazione di castrazione.

L'orsa è stata inoltre sottoposta a un controllo completo dello stato di salute. Lo scopo della castrazione, in particolare, è quello di evitare future nascite dagli inquilini presenti al fine di conservare tutti i posti disponibili nel parco esclusivamente per orsi attualmente detenuti in cattive condizioni, scopo per il quale è stato creato lo stesso parco: si tratta di plantigradi provenienti soprattutto dall'Europa sudorientale, del cui trasferimento ad Arosa si occupa l'organizzazione animalista Vier Pfoten (Quattro zampe).

L'orso Napa, arrivato a luglio 2018 da un circo serbo, è stato il primo coinquilino, mentre Amelia e Meimo sono arrivati ad Arosa a febbraio da un mini-zoo privato di un ristorante albanese.

Neuer Inhalt Horizontal Line