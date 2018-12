GR: pericolo di valanghe, Samnaun è isolata

Il pericolo di valanghe in gran parte delle Alpi si è alzato al livello 4 (su una scala di 5) dopo le abbondanti nevicate del fine settimana. Nei Grigioni Samnaun è inaccessibile dal versante svizzero a causa della carreggiata innevata.

Negli ultimi tre giorni nei Grigioni settentrionali e centrali sono caduti da 40 a 70 centimetri di neve. La neve fresca e la tempesta "Marielou" hanno fatto crescere il pericolo di valanghe in gran parte dell'arco alpino. Il rischio è particolarmente elevato per gli appassionati di sport invernali che si avventurano fuori dalle piste battute. Secondo i meteorologi, il pericolo di valanghe ha raggiunto il culmine oggi, poi dovrebbe diminuire gradualmente.

La strada che porta a Samnaun è stata chiusa per motivi di sicurezza. Il comune è accessibile dall'Austria. Anche il Passo del Lucomagno e il Passo della Flüela sono stati chiusi per motivi di sicurezza, mentre Oberalp, San Bernardino, Splügen o Umbrail sono inaccessibili per la stagione invernale. Al Passo del Bernina sono obbligatorie le catene.

