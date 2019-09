Il 63enne alla guida del veicolo, come pure la moglie e il loro cane, sono riusciti a mettersi in salvo.

Ieri pomeriggio, a Pian San Giacomo (GR), un'auto è andata a fuoco ed è rimasta completamente distrutta. Il 63enne alla guida del veicolo, come pure la moglie e il loro cane, sono riusciti a mettersi in salvo.

L'auto percorreva la A13 da San Bernardino in direzione di Mesocco, comunica la polizia cantonale retica in una nota odierna, quando prima dell'uscita per Pian San Giacomo il conducente ha notato una perdita di potenza del motore e una fuoriuscita di fumo. L'uomo ha immediatamente fermato il veicolo in una piazzola di sosta.

La coppia è riuscita a prendere il bagaglio, come pure il cane, e a mettersi in salvo prima che scoppiasse l'incendio nel vano motore. Per domare le fiamme sono intervenuti i pompieri del punto di appoggio di San Bernardino, due pattuglie della polizia cantonale e i pompieri dell'alta Mesolcina. Durante le operazioni di spegnimento la galleria del San Bernardino è rimasta chiusa per motivi di sicurezza per circa mezz'ora.

