Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 13.57 17 settembre 2018 - 13:57

In seguito ad un sorpasso l'auto si è ribaltata più volte finendo nella scarpata.

Un'automobilista 22enne è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada del Bernina, a Poschiavo (GR), a seguito di un sorpasso.

La donna si dirigeva a bordo della sua auto verso il Passo del Bernina, quando in località Barcone, in seguito ad un sorpasso, il veicolo ha sbandato, riferisce la polizia cantonale in una nota odierna. Dopo aver urtato il guardrail di sinistra, l'auto si è ribaltata più volte fino a terminare la sua corsa nella scarpata a destra.

La conducente ha riportato ferite medio-gravi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Samedan (GR). Il veicolo è andato completamente distrutto.

