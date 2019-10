La pioggia e le temperature elevate hanno avuto conseguenze sulla caccia al cervo nei Grigioni, più modesta del previsto.

In novembre e dicembre è pertanto prevista una regolazione speciale degli effettivi in 19 delle 21 regioni, indicano le autorità in una nota odierna.

Complessivamente ne sono stati abbattuti 3309 esemplari, mentre era stato calcolato che si arrivasse a quota 5560. Per questo motivo i cacciatori potranno tornare a sparare a circa 2300 esemplari. Una caccia speciale è prevista anche per il capriolo, ma solo in due regioni, dove si potranno abbattere altri 80 capi, oltre ai 1844 già uccisi.

Per quanto riguarda le altre specie, sono stati cacciati 3000 camosci e 18 cinghiali. I cacciatori iscritti quest'anno sono 244 donne e 5392 uomini.

Neuer Inhalt Horizontal Line