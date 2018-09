Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 settembre 2018

Primo incontro tra il Governo retico e il consigliere federale Ignazio Cassis oggi a Coira. Al centro dei colloqui questioni relative alla lingua italiana e a quella romancia.

Lo indica in una nota l'esecutivo grigionese, precisando che questo "dialogo politico" è stata un'opportunità per discutere diverse esigenze del canton Grigioni e per approfondire tematiche transfrontaliere.

Sin dalla sua elezione in Consiglio federale, Ignazio Cassis ha fortemente voluto un dialogo regolare con i rappresentanti del canton Ticino e dei Grigioni. Dopo un primo incontro con il governo ticinese nel mese di marzo, oggi si sono svolti colloqui con quello grigionese, precisa il comunicato.

Uno dei principali argomenti affrontati nel corso della riunione sono le misure per la conservazione e la promozione della lingua e cultura italiana e romancia nei Grigioni e in Svizzera. Nella sala del Governo a Coira, è stato pure discusso il tema della collaborazione transfrontaliera con l'Italia in Val Monastero e in Engadina Alta nel settore sanitario.

Il consigliere federale ne ha approfittato anche per illustrare lo stato attuale dei rapporti con l'Unione europea. Inoltre, le misure di accompagnamento della libera circolazione delle persone sono state pure oggetto di discussione, così come la procedura di annuncio di posti vacanti introdotta nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa.

Dal canto suo, il Governo retico ha colto l'occasione dell'incontro per spiegare "ai massimi livelli" l'importanza della forza idrica per il canton Grigioni e per la Svizzera intera, conclude la nota.

