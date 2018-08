Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 11.25 14 agosto 2018 - 11:25

In primo piano una delle vetture coinvolte nell'incidente, le altre si intravvedono sullo sfondo

Quattro persone, di cui tre adulti e un bambino di due anni, sono rimaste leggermente ferite in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A13 in territorio di Andeer (GR).

Lo scontro, avvenuto poco dopo le 13.00, ha coinvolto quattro auto, di cui tre con targhe germaniche.

Stando a un comunicato della polizia grigionese, un conducente tedesco di 29 anni stava viaggiando in direzione nord tra il San Bernardino e Thusis (GR), quando all'altezza di Pignia, presso Andeer, ha urtato il fianco di un'altra automobile guidata da un 18enne tedesco e diretta a sud.

In seguito all'impatto il veicolo con al volante il 29enne è finito sulla corsia opposta e entrato in collisione con un'altra vettura guidata da un 32enne pure di nazionalità tedesca. Una quarta automobile è stato colpita da componenti di veicoli svolazzanti e leggermente danneggiata.

I quattro feriti sono stati trasportati agli ospedali di Thusis e Coira per controlli. Le tre vetture direttamente coinvolte nella collisione hanno subito danni considerevoli. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause esatte dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line