Un 54enne è rimasto ferito in un rocambolesco incidente d'auto avvenuto questa mattina nei pressi di Schiers (GR). L'uomo è riuscito a liberarsi e ad uscire dal veicolo da solo ed è poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale cantonale di Coira.

L'incidente è avvenuto attorno alle 6.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. Per motivi ancora da chiarire, l'auto si è scontrata contro una recinzione ed è uscita di strada, colpendo un idrante. In seguito è precipitata per cento metri lungo un pendio, finendo la corsa capovolta.

