Un'auto è andata a sbattere contro la barriera di sicurezza della strada italiana a Bonaduz (GR) per evitare una vettura che viaggiava in contromano. Lo indica oggi la polizia cantonale.

I fatti, indica la polizia grigionese in un comunicato, risalgono a questa mattina alle 07.45.

Dopo aver tentato di schivare un'auto finita in contromano affrontando una lunga curva a sinistra, con una brusca manovra il conducente è finito con la sua auto contro il parapetto a lato della carreggiata.

La persona al volante dell'altra auto, come precisa la polizia, non si è invece accorta della collisione: è stata localizzata in seguito a Bonaduz.

