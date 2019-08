Ieri pomeriggio a Schiers (GR) un motociclista è rimasto ferito in una una violenta collisione con un'auto. Lo riferisce la polizia retica in una nota odierna.

Poco prima delle 18 un 26enne alla guida di un'auto era intento ad immettersi sulla strada nazionale A28 in direzione di Klosters dall'imbocco ovest di Schiers. Il giovane non si è accorto di una motocicletta che proveniva in direzione di Landquart e i due veicoli si sono scontrati violentemente.

Il 48enne in sella alla moto è stato sbalzato via ed ha riportato lesioni medio-gravi. L'uomo è stato inizialmente soccorso dal team di un'ambulanza dell'ospedale di Schiers e successivamente elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira. I veicoli sono rimasti entrambi pesantemente danneggiati.

