Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2018 17.21 22 marzo 2018 - 17:21

Un automobilista di 52 anni è morto e diverse persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale avvenuto oggi pomeriggio a Coira tra un bus cittadino e una vettura.

L'auto stava circolando da Domat/Ems in direzione di Coira quando all'altezza di Plankis, alla periferia sudovest del capoluogo grigionese, si è scontrata frontalmente con un bus, ha comunicato oggi la polizia comunale.

L'automobilista è morto sul posto. La donna che viaggiava con lui e diverse persone a bordo del bus sono rimaste ferite. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagini.

La strada è rimasta chiusa per due ore in entrambe le direzioni per gli interventi di soccorso. Oltre alla polizia e al ministero pubblico sono stati impegnati i pompieri e i sanitari con due ambulanze. Per la rimozione dell'auto gravemente danneggiata è intervenuto un carro attrezzi.

