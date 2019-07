Ufficio per la caccia e la pesca GR

Sul territorio comunale di Ilanz/Glion, nei Grigioni, sono stati avvistati tre giovani lupi. Con elevata probabilità si tratta di esemplari appartenenti al branco inizialmente attivo nella zona intorno al Ringelspitz, tra i cantoni Grigioni, Glarona e San Gallo.

Il branco, la cui esistenza era stata accertata l'anno scorso e che si sta ora muovendo verso ovest, avrebbe dato alla luce una seconda cucciolata, spiega l'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni in una nota odierna.

A fornire indizi dell'esistenza di questo secondo branco era stato in particolare il ritrovamento delle carcasse di tre giovani lupi precipitati da una parete rocciosa nei pressi di Trin (GR) nell'autunno del 2018: da un'analisi emerse infatti che quegli esemplari non appartenevano al branco del Calanda, dove nel 2011 si costituì il primo branco di lupi della Svizzera.

Una settimana fa gli organi di vigilanza dell'Ufficio per la caccia e la pesca cantonale avevano inoltre confermato la presenza di un terzo branco di lupi in territorio grigionese (il quinto accertato in Svizzera) con almeno cinque cuccioli nella regione Heinzenberg – Safien – Beverin.

