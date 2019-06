Un motociclista ha riportato ferite di media gravità in un incidente avvenuto ieri poco prima delle 18.30 a Küblis (GR), in Prettigovia. Il 58enne è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira, indica in una nota odierna la polizia grigionese.

Il centauro stava guidando in direzione di Saas, quando, in una curva verso sinistra, per ragioni sconosciute si è scontrato con il guardrail. La moto, viene precisato nel comunicato, ha subito un danno totale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio