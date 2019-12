Uno snowboarder di 36 anni è stato sepolto e gravemente ferito da una valanga caduta stamani poco prima delle 10 dal Piz Nair, sopra St. Moritz. L'uomo, residente in Svizzera, sciava fuori dalle piste segnalate, riferisce una nota della polizia grigionese.

Il pendio da dove si è staccata la neve era già stato percorso in precedenza da un gruppo di quattro persone, fra le quali l'uomo rimasto poi ferito. Lo avevano fatto uno dopo l'altro.

Alla seconda volta, quando gli altri tre compagni che lo avevano preceduto aspettavano in un luogo sicuro ai piedi dello stesso pendio, l'ultimo membro del gruppo ha innescato la valanga, che lo ha trascinato per per circa 400 metri.

Lo snowboarder gravemente ferito è stato trasportato in elicottero dalla REGA all'ospedale cantonale di Coira.

Neuer Inhalt Horizontal Line