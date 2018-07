Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 14.04 27 luglio 2018 - 14:04

Ieri pomeriggio, una ciclista ha avuto un incidente sul tracciato di downhill (pista per discesa libera in mountain bike) che scende dal Corviglia verso Chantarella, a St. Moritz (GR). La donna ha riportato ferite gravi, comunica oggi la polizia cantonale in una nota.

A circa trecento metri dal traguardo, la ciclista, una slovena 29enne, è caduta effettuando un salto con la bicicletta ed ha riportato gravi lesioni alla schiena. La donna è stata trasportata da un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. La polizia retica indaga per chiarire le cause dell'incidente.

