GR: St. Moritz, Sharon Stone citata in Tribunale non si presenta

La famosa attrice americana Sharon Stone non è comparsa oggi davanti all'autorità di conciliazione del Tribunale della regione Maloja, in Engadina (GR). La star di Hollywood era stata citata per rispondere a una richiesta di risarcimento.

La citazione era comparsa a dicembre sul Foglio ufficiale retico: al centro della vertenza lo "Sharon Stone Charity Gala", evento benefico tenutosi il 28 dicembre 2017 al Kempinski Grand Hotel des Bains di St. Moritz (GR). Proprio al Gala, organizzato per raccogliere fondi a favore dell'associazione benefica fondata dall'attrice americana e dalla sorella, sarebbe legata la richiesta di risarcimento.

Secondo alcuni giornalisti presenti oggi sul posto, all'orario concordato sei persone sarebbero entrate nell'ufficio dell'autorità di conciliazione - tra queste non la Stone - e ne sarebbero uscite appena venti minuti dopo, tempo verosimilmente troppo breve per giungere ad un accordo.

