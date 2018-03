Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 10.10 15 marzo 2018 - 10:10

Il governo grigionese ha deciso di stanziare 1,5 milioni di franchi per la realizzazione della Kindercity / Sciencity Flims a titolo di "Infrastruttura di rilevanza sistemica".

Essa contribuisce - scrive in una nota odierna il Consiglio di Stato - a incrementare la competitività sotto il profilo turistico in particolare nella destinazione di Flims-Laax, ma anche in Surselva e nella valle del Reno. In aggiunta la nuova offerta funge da impulso per altri fornitori di prestazioni.

La Kindercity sarà realizzata nel nuovo centro polifunzionale Stenna-Center a Flims. Il pubblico target di questa offerta di intrattenimento indoor sono famiglie con bambini, ma anche classi della scuola elementare nel quadro di gite scolastiche.

La strategia si basa su un programma pedagogico chiamato "edutainment" (education + entertainment), in cui l'attività ludica viene collegata con la scienza attraverso un'attività didattica creativa e moderna. Vi è l'intenzione di sviluppare un'offerta di questo tipo in tutte le quattro regioni linguistiche della Svizzera.

Oltre alla Kindercity già esistente da 14 anni a Volketswil, anche il progetto per la Svizzera occidentale a Yverdon-les-Bains si trova in una fase molto avanzata. Per la Svizzera romancia è stata scelta l'ubicazione di Flims.

Neuer Inhalt Horizontal Line