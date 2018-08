Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 agosto 2018 - 10:11

La strada bloccata in Val Russein

Le frane e gli smottamenti causati dai forti temporali che si sono abbattuti la sera del Primo di agosto sui Grigioni hanno interrotto alcune strade mettendo in difficoltà i turisti. Si è dovuto ricorre anche ad elicotteri per sfollare le persone rimaste bloccate.

Una famiglia di tre persone ha dovuto trascorrere la notte in auto nella galleria Val S-charl, in Bassa Engadina, a causa di una caduta di massi sulla carreggiata. Sono stati trasportati stamani in elicottero a Scuol, dove alloggiano, ha precisato la polizia cantonale.

Anche un gruppo di quattro turisti rimasti bloccati nel massiccio del Silvretta, in Prettigovia, è stato soccorso da un elicottero della Rega e trasferito a Klosters. Uno smottamento di terreno ha infatti interrotto la strada della Flüela sul versante nord, poco prima del passo.

In Val Russein, nei pressi di Sumvitg, un torrente è debordato bloccando la strada. Una ventina di persone ha potuto riprendere il viaggio dopo lo sgombero dei detriti. In Val Faller uno smottamento ha reso inagibile un ponte sulla strada dello Julier.

