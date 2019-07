Lo sportello online della polizia cantonale dei Grigioni, collegata al posto di polizia virtuale Suisse ePolice dal 2015, è ora utilizzabile anche attraverso un'app compatibile per tutti gli apparecchi di telefonia mobile.

L'app consente di sporgere denuncia in caso di danneggiamento, furti di biciclette, motorini e apparecchi elettronici nonché di sci e di snowboard, o in caso di smarrimento o furto di targhe. È inoltre possibile compilare e stampare la domanda per ottenere un permesso per l'acquisto di armi e localizzare la stazione di polizia più vicina.

Ad oggi sono 16 i Cantoni collegati a Suisse ePolice che hanno aperto i servizi dello sportello virtuale alla popolazione. Il servizio è gratuito e utilizzabile 24 ore su 24 in tre lingue nazionali, sempre avendo alla mano i documenti necessari. Nel corso del 2018 sono state inoltrate 28'000 comunicazioni attraverso questa modalità.

