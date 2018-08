Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 14.25 24 agosto 2018 - 14:25

Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina sulla A13 nei pressi di Zillis (GR). Per i soccorsi, informa la polizia retica in una nota, sono intervenuti un elicottero della Rega e tre ambulanze.

Un 51enne cittadino americano guidava da Thusis in direzione sud quando, poco prima delle 9, appena dopo l'uscita per Zillis, in un'area di cantiere, ha sconfinato nella corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da un portoghese di 32 anni domiciliato in Svizzera.

Il giovane ha riportato ferite di gravi entità ed è stato elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira. L'americano e una passeggera che viaggiava sul sedile posteriore hanno riportato ferite di media entità e altri tre occupanti del veicolo sono rimasti leggermente feriti. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Thusis. La A13 è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza e il traffico è stato deviato sulla H13.

