Tre città svizzere top 10 per qualità di vita 13 marzo 2019 - 20:55 Zurigo è anche nel 2019 la seconda città al mondo per qualità di vita, nella graduatoria stilata ogni anno dalla società di consulenza americana Mercer. In testa alla classifica, per il decimo anno consecutivo, c'è Vienna. E mentre in top 10 figurano altre due città svizzere (Ginevra e Basilea), perdono posizioni quelle statunitensi. Lo studio prende in esame 231 città e criteri disparati quali la criminalità, la gestione dei rifiuti, i trasporti pubblici, l'approvvigionamento elettrico, i servizi di telefonia, il clima e l'offerta sanitaria, educativa e culturale. È effettuato per decidere le destinazioni e calcolare le retribuzioni dei dipendenti inviati dalle aziende a lavorare all'estero. Nell'edizione 2019, tutte le città degli Stati Uniti analizzate perdono posizioni in graduatoria tranne New York, che sale dalla 45 alla 44 grazie alla continua diminuzione della criminalità. In Asia, la migliore città per qualità di vita è Singapore (25esima), seguita da Tokyo (49). In Sudamerica è Montevideo (78). Nella parte bassa della classifica si trovano invece soprattutto città africane e del Medio Oriente, con Bagdad in ultima posizione, benché abbia compiuto progressi per quanto riguarda la sicurezza e i servizi sanitari. Lukas Wigger, portavoce del comune di Zurigo, spiega che il secondo posto non fa che confermare i risultati che la stessa città conduce regolarmente dei sondaggi fra la popolazione per verificare la qualità di vita. Una classifica di risonanza internazionale, osserva, comporta tuttavia un rischio: "Quando una città viene spesso premiata, aumenta l'interesse di molti a venire ad abitare qui. Questo porta anche a una pressione sugli affitti". "È importante", prosegue Wigger, "avere allora il giusto equilibrio per fare in modo che gli zurighesi che già abitano qui possano continuare a permettersi di vivere in città."