Almeno 80'000 pedofili sono attivi sul web in Gran Bretagna.

Sono almeno 80'000 i pedofili attivi sul web in Gran Bretagna pronti a tendere agguati online a centinaia di migliaia, se non a milioni di bambini. Lo denuncia il ministro dell'Interno, Sajid Javid, in un discorso anticipato dalla BBC.

Javid sottolinea come i dati raccolti dalla polizia abbiano svelato una crescita dilagante del fenomeno nel Regno. E come il numero d'immagini di piccole vittime abusate o trattate alla stregua di oggetti sessuali segnalate all'agenzia nazionale anti-criminalità (NCA, National Crime Agency), si sia impennato addirittura del 700% negli ultimi cinque anni.

Non solo: in netto aumento sono pure le minacce contro bambini di "meno di 10 anni", facilitate fra l'altro dall'utilizzo di tecnologie streaming e dalla disponibilità di connessioni internet super veloci.

Il ministro annuncia quindi come sua "missione personale" l'obiettivo di un rilancio della caccia ai maniaci, dopo aver avuto "piena consapevolezza - dice - dell'orrore della diffusione" di questa piaga.

