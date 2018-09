Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2018 9.48 29 settembre 2018 - 09:48

Mare in burrasca in Grecia.

Fermi in porto i traghetti che collegano il Pireo, le Cicladi e le isole del Dodecanneso, in Grecia, a causa dell'arrivo dell'uragano Zorba, che ha colpito il sud ovest del Paese, in particolare Pylos e Methoni.

Sono stati registrati anche black -out dell'energia elettrica. Nelle prossime 48 ore la tempesta si sposterà a nord est.

