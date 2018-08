Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 18.27 06 agosto 2018 - 18:27

La Russia risponde con la stessa moneta alla decisione della Grecia di espellere due diplomatici russi.

Il ministero degli Esteri russo fa sapere di aver convocato l'ambasciatore greco Andreas Friganas per annunciargli le "misure simmetriche" di Mosca all'espulsione di due diplomatici russi e al divieto di ingresso in Grecia per altri due cittadini russi decisi a luglio da Atene.

La Grecia accusa i quattro di voler corrompere funzionari e di fomentare dimostrazioni per far fallire l'accordo sul nome della Macedonia raggiunto tra Atene e Skopje che apre le porte a un possibile ingresso nella Nato alla repubblica ex jugoslava.

