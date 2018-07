Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 20.55 28 luglio 2018 - 20:55

Un'altra morte atroce in Grecia: Sophia e Vassiliki sono morte tra le braccia dei nonni. Le due gemelle, di 9 anni, erano in vacanza a Rafina, la località dove si è registrato il maggior numero degli 88 morti causati dagli incendi che hanno devastato l'Attica lunedì.

Date per disperse, assieme al nonno e alla nonna, erano finite al centro di una spasmodica ricerca, amplificata dopo che il papà era andato in tv per lanciare un appello. Era convinto di averle intraviste in un fermo immagine della Guardia Costiera, a bordo di un battello che aveva recuperato in mare i sopravvissuti. L'angoscia è durata per giorni. Infine è arrivata la doccia fredda: i resti delle due piccole sono state identificate tra quelli rinvenuti a Rafina.

Il bilancio complessivo delle vittime è salito a 88 dopo il decesso in un'ospedale di uno dei feriti, una donna di 42 anni con gravi ustioni su tutto il corpo. Ci sono ancora feriti gravi, e "almeno 100 dispersi", con stime destinate a variare ma sempre inquietanti a quasi sette giorni dall'Apocalisse greca.

Le ricerche dei dispersi, o dei loro resti, è complicata dal maltempo: da diverse ore l'Attica è al centro di temporali violenti, che trasformano il terreno in un mare di fango.

Emergono intanto le prime indiscrezioni sull'origine dei roghi": almeno due "sono stati appiccati deliberatamente", stando alle fonti vicine all'inchiesta.

Lontano dalle polemiche, si è celebrato ad Atene il primo funerale: si tratta di un anziano sacerdote morto annegato nelle acque di Mati mentre cercava riparo dai roghi. Domenica sono previste altre cerimonie. Le famiglie hanno chiesto il riserbo totale, in particolare ai media.

