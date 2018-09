Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 settembre 2018

Il premier greco Alexis Tsipras ha tenuto ieri sera l'atteso discorso sul programma economico del suo esecutivo, il primo dopo la fine degli aiuti internazionali alla Grecia in crisi, annunciando il calo dell'Iva entro il 2021 e della tassa sulla casa entro il 2019.

Parlando all'annuale Fiera internazionale di Salonicco, tradizionale appuntamento economico in cui il governo greco illustra la sua strategia, il primo ministro ha detto, citato dai media greci, che "ora la Grecia è un paese diverso. Un paese, dopo l'uscita dai memorandum, che si regge nuovamente sulle sue gambe, sulle sue forze e che può guardare al futuro con fiducia".

Mentre il premier parlava, in città sfilavano migliaia di manifestanti contro l'austerità in diversi cortei (incidenti si sono verificati a quello di protesta contro l'accordo con Skopje sul nuovo nome della Macedonia), controllati da un imponente dispositivo di sicurezza: circa 4'000 agenti.

Tsipras ha detto che a gennaio 2021 la fascia più alta dell'Iva passerà dal 24% al 22% e quella più bassa dal 13 al 12%. La tassa sulla casa "Enfia" verrà tagliata del 50% per le fasce più deboli, con uno scalino nel gennaio prossimo e un altro a inizio 2020. Tagli sono previsti anche per i versamenti previdenziali dei lavoratori autonomi e alle tasse per le imprese. Contemporaneamente il premier ha detto che il governo intende far crescere il salario minimo nel 2019 dopo aver sentito le parti sociali.

Rivendicando anche quanto fatto negli anni precedenti, e promettendo di non tornare alla Grecia degli sprechi e dell'indebitamento del passato, il premier ha anche indicato i tre pilastri dell'azione governativa in questa nuova era: crescita equa, stato sociale e occupazione. Il governo, ha detto, punta a raggiungere un avanzo primario del 3,5%, che permetterà di non procedere ai nuovi tagli alle pensioni previsti a gennaio 2019.

Tsipras, inaugurando la Fiera internazionale, ha incontrato una delegazione di investitori americani, guidati dal segretario al commercio Wilbur Ross, per rassicurarli sulla tenuta dei conti pubblici del paese e presentare le possibilità economiche per chi investe in Grecia.

