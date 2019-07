A fianco di Greta Thunberg ci sarà il professore vodese Jacques Dubochet, premio Nobel per la chimica 2017.

La giovane svedese Greta Thunberg parteciperà al summit Smile for Future che si terrà dal 5 al 9 agosto a Losanna.

Più di 450 giovani provenienti da 37 Paesi d'Europa si riuniranno per definire una strategia di azione per far fronte alla crisi climatica che minaccia il pianeta.

Greta Thunberg, l'adolescente all'origine del movimento di mobilitazione dei giovani in favore del clima, sarà presente a Losanna a fianco del Premio Nobel Jacques Dubochet, hanno annunciato oggi gli organizzatori. Conferenze, seminari e assemblee plenarie sono in programma all'Università di Losanna.

La giovane militante ha partecipato in gennaio al forum economico mondiale di Davos (GR), dove ha preso la parola per sensibilizzare sull'emergenza della situazione. Thunberg dovrebbe prendere parte alla manifestazione prevista venerdì 9 agosto a Losanna.

